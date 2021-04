A “QUARTA REPUBBLICA” NICOLA PORRO INTERVISTA MATTEO SALVINI (Di lunedì 19 aprile 2021) Al via stasera l’appuntamento con QUARTA REPUBBLICA, il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da NICOLA PORRO Il leader della Lega MATTEO SALVINI, appena rinviato a giudizio a Palermo con l’accusa di sequestro di persona per la vicenda Open Arms, sarà ospite a “QUARTA REPUBBLICA” – il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da NICOLA PORRO – in onda stasera, lunedì 19 aprile, in prima serata su Retequattro. Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà dedicato alle imminenti riaperture e alle incognite sulla campagna di vaccinazione di massa, con l’intervento del direttore dell’Istituto “Mario Negri” di Milano, Giuseppe Remuzzi, alle indagini in corso a Bergamo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Al via stasera l’appuntamento con, il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica condotto daIl leader della Lega, appena rinviato a giudizio a Palermo con l’accusa di sequestro di persona per la vicenda Open Arms, sarà ospite a “” – il talk-show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da– in onda stasera, lunedì 19 aprile, in prima serata su Retequattro. Durante le tre ore di diretta, ampio spazio sarà dedicato alle imminenti riaperture e alle incognite sulla campagna di vaccinazione di massa, con l’intervento del direttore dell’Istituto “Mario Negri” di Milano, Giuseppe Remuzzi, alle indagini in corso a Bergamo ...

Advertising

Noiconsalvini : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > LUNEDÌ 19 APRILE | ore 21:30 | 'Quarta Repubblica' | H… - magicabionda : RT @oniizip10: @PaoloCond @repubblica La quarta italiana in champions e la prima albanese no è merito sul campo? - Lega_Senato : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > LUNEDÌ 19 APRILE | ore 21:30 | 'Quarta Repubblica' | H… - LegaSalvini : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > LUNEDÌ 19 APRILE | ore 21:30 | 'Quarta Repubblica' | H… - oniizip10 : @PaoloCond @repubblica La quarta italiana in champions e la prima albanese no è merito sul campo? -