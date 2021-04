Superlega Europea, Johnson: «I club coinvolti rispondano ai tifosi» (Di domenica 18 aprile 2021) Boris Johnson, primo ministro britannico, ha espresso le proprie considerazioni sulla creazione della nuova Superlega Europea Boris Johnson, primo ministro britannico, ha espresso le proprie considerazioni sulla creazione della nuova Superlega Europea. Le parole su Twitter. «I piani per una Superlega Europea danneggerebbero molto il calcio e noi supportiamo le autorità calcistiche che vorranno intraprendere delle iniziative. La Superlega colpirebbe al cuore il calcio domestico e creerebbe preoccupazione ai tifosi in giro per la Nazione. I club coinvolti devono rispondere ai loro tifosi e all’intera comunità calcistica prima di compiere ulteriori ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Boris, primo ministro britannico, ha espresso le proprie considerazioni sulla creazione della nuovaBoris, primo ministro britannico, ha espresso le proprie considerazioni sulla creazione della nuova. Le parole su Twitter. «I piani per unadanneggerebbero molto il calcio e noi supportiamo le autorità calcistiche che vorranno intraprendere delle iniziative. Lacolpirebbe al cuore il calcio domestico e creerebbe preoccupazione aiin giro per la Nazione. Idevono rispondere ai loroe all’intera comunità calcistica prima di compiere ulteriori ...

