Superlega Europea: il comunicato dell'ECA (Di domenica 18 aprile 2021) dopo la riunione odierna. Ecco le ultime in vista della nuova competizione Attraverso il proprio sito ufficiale, l'ECA ha pubblicato una nota dopo l'emergency meeting odierno, a cui non hanno preso parte i dodici club invitati (che dovrebbero partecipare alla Superlega Europea). L'ECA prende le distanze dal progetto Super League ed è in disaccordo con il proprio presidente Andrea Agnelli. «Alla luce delle relazioni odierne sul tema di una cosiddetta lega separatista, l'ECA, in quanto organismo che rappresenta 246 club leader in tutta Europa, ribadisce il proprio impegno a lavorare allo sviluppo delle competizioni per club UEFA (UCC) modello con UEFA per il ciclo che inizia nel 2024 e che un modello chiuso di super lega a cui si riferiscono gli articoli dei media sarebbe fortemente avversato da ECA. L'ECA fa riferimento alla posizione adottata ...

