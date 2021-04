Sileri | «A scuola riaperta avremo più contagi tra ragazzi e under 55 | ma gli anziani sono protetti»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 aprile 2021) La Stampa intervista il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. Parla del “rischio ragionato” di Draghi per le riaperture. «Il rischio è stato calcolato con buonsenso scientifico e la programmazione è basata sull’andamento dei numeri. Inghilterra e Israele simosse con le nostre stesse tempistiche: perché non dovremmo vedere gli stessi risultati che loro hanno oggi?». Gli fanno notare che la campagna vaccinale, in Italia, va più a rilento, con ancora un milione di over 80 non vaccinati e gli over 70 ancora più indietro. Risponde: «Non finiremo con il 100% degli over 80 immunizzati, ma una buona parte di questo milione mancante riceverà la sua dose entro fine mese, con una vaccinazione casa per casa per raggiungere gliche hanno più difficoltà. Per gli over 70, invece, concluderemo il percorso nella prima metà di ...