Qui Napoli, sono 23 i convocati da Gattuso per l'Inter: l'elenco completo

I convocati da Gattuso per Napoli-Inter Questa sera il Napoli ospiterà l'Inter allo stadio 'Diego Armando Maradona' nella dodicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Gennaro Gattuso ha diramato l'elenco dei convocati, composto da 23 giocatori. PORTIERI: Contini, Idasiak, Meret DIFENSORI: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zedadka CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski ATTACCANTI: Cioffi, Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano

