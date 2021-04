Napoli-Inter, dove vederla. Conte contro Gattuso (Di domenica 18 aprile 2021) Ringhio in bilico, il tecnico nerazzurro al centro del progetto. Partenopei ultimo ostacolo della capolista Napoli-Inter, dove vederla Napoli-Inter, dove vederla Napoli-Inter, dove vederla – In una domenica decisiva sotto tanti punti di vista, il gran finale della 31esima giornata sarà rappresentato dalla sfida di vertice tra l’Inter capolista di Antonio Conte e il Napoli di Gennaro Gattuso, in piena lotta per la zona Champions. Dopo il successo del Milan e la sconfitta della Juventus per mano dell’Atalanta, entrambe le formazioni avranno nel posticipo tutte le motivazioni per provare a conquistare i tre punti ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021) Ringhio in bilico, il tecnico nerazzurro al centro del progetto. Partenopei ultimo ostacolo della capolista– In una domenica decisiva sotto tanti punti di vista, il gran finale della 31esima giornata sarà rappresentato dalla sfida di vertice tra l’capolista di Antonioe ildi Gennaro, in piena lotta per la zona Champions. Dopo il successo del Milan e la sconfitta della Juventus per mano dell’Atalanta, entrambe le formazioni avranno nel posticipo tutte le motivazioni per provare a conquistare i tre punti ...

