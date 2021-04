«Mi hanno aggredito per vendetta»: il racconto del giovane picchiato a Colleferro, sette mesi dopo l’uccisione di Willy (Di domenica 18 aprile 2021) «Penso che ad aggredirmi fossero più di due». Inizia così il racconto del ragazzo di 17 anni picchiato ieri, 17 aprile, a Colleferro. Spiega che in passato ha «difeso un amico da una presa in giro». Il pestaggio che ha subìto sarebbe stato una sorta di «vendetta» legata a quell’episodio. Il giovane di Segni e i due aggressori, che sono stati arrestati, si conoscevano perché praticano la stessa arte marziale. Come riferito dalla polizia all’agenzia Ansa, il ragazzo è stato prima colpito con dei pugni al volto e poi, una volta caduto a terra e dopo aver sbattuto la testa, con un calcio sferrato da uno degli aggressori. Subito dopo i responsabili sono fuggiti. Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) «Penso che ad aggredirmi fossero più di due». Inizia così ildel ragazzo di 17 anniieri, 17 aprile, a. Spiega che in passato ha «difeso un amico da una presa in giro». Il pestaggio che ha subìto sarebbe stato una sorta di «» legata a quell’episodio. Ildi Segni e i due aggressori, che sono stati arrestati, si conoscevano perché praticano la stessa arte marziale. Come riferito dalla polizia all’agenzia Ansa, il ragazzo è stato prima colpito con dei pugni al volto e poi, una volta caduto a terra eaver sbattuto la testa, con un calcio sferrato da uno degli aggressori. Subitoi responsabili sono fuggiti. Ilè stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di ...

DSantanche : Mi piange il cuore vedendo queste scene accadere a #Cuneo, la mia città natale. Piena solidarietà alla troupe di… - _V_B20 : @italianarmyfam_ @BTS_twt Un'altra curiosità è che alcune B-army hanno aggredito alle army di altre parti di latino… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Per l'aggressione la polizia a arrestato due giovani con l'accusa di lesioni gravissime. Hanno 1… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Per l'aggressione la polizia a arrestato due giovani con l'accusa di lesioni gravissime. Hanno 18 e 1… - cappelIaiomatto : Per l'aggressione la polizia a arrestato due giovani con l'accusa di lesioni gravissime. Hanno 18 e 19 annni #ANSA -