LIVE Milan-Genoa 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | pareggio di Destro!

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Kessié ci prova di piatto ma sbaglia il tiro. 39? Gooooooooooooooooooooool, Destroooooooooooooooo,d’angolo perfetto di Zajc che trova Destro con un colpo di testa perfetto,1-1. 37? Si cominciano a scaldare gli uomini della panchina del. 35? Strootman lancia Destro, ma il lancio dell’olandese è totalmente errato. 33? Rebic dalla sinistra mette in mezzo per Leao, spazza Masiello. 31?che prova a salire ma non riesce a trovare ancora spazi invitanti. 29? Destro prova il tiro, Donnarumma risponde con i pugni. 27? Goldaniga ammonito per fallo su Bennacer. 25?che guadagna campo, vuole arrivare al raddoppio. 23? Kalulu anticipa Cassata posizionato sul secondo palo. 21? ...

Lunch - match della domenica a San Siro trae Genoa. La squadra di Pioli viene da una vittoria convincente a Parma, dove ha trovato i tre punti grazie ai gol di Leao, Rebic e Kessiè. I rossoblù, invece, vengono da una sconfitta contro la ...Allo stadio San Siro, il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'San Siro',e Genoa si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiGenoa ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentunesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo ...34' Scambio stretto fra Saelemaekers e Calhanoglu al limite, il turco scodella in mezzo per Leao che prova un controllo volante evidentemente non nelle sue corde visto il risultato non ...