Lazio show con il Benevento | 5-3 Soffre nel finale ma si avvicina al quarto posto

(Di domenica 18 aprile 2021) Missione compiuta.battuto, quinta vittoria consecutiva e rincorsa alla Champions (ormai a 4 punti dopo la sconfitta della Juventus con l'Atalanta) più aperta che mai. Eppure per lail match con i campani non è stata una passeggiata, anzi, nonostante la partenza lanciata, ilè stato all'insegna della sofferenza. I biancocelesti infatti hanno chiuso sul 5-3 solo a tempo quasi scaduto grazie alla doppietta di Ciro Immobile. Ildi Pippo Inzaghi, invece, resta a 5 lunghezze dal terzultimoe alla fine è mancato pure l'abbraccio di Pippo con il fratello Simone (a casa con il Covid). C'è da dire che il suo vice Farris da quando ha sostituito il tecnico dellaha sempre conquistato i tre punti. "Non ci sono partite facili in Serie A ...

Le pagelle e il tabellino di Lazio-Benevento fornito da Calciomercato.it; Immobile, Montipò croce e delizia La Lazio batte il Benevento per 5 a 3 nella 31a giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico i biancocelesti vincono una sfida ricca di emozioni contro i giallorossi: