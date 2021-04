Iran: 3 nuovi sistemi missilistici in Giornata dell'Esercito (Di domenica 18 aprile 2021) L'Esercito Iraniano ha mostrato tre nuovi sistemi missilistici nazionali durante una parata militare in occasione della Giornata dell'Esercito che si è svolta senza la consueta sfilata di truppe a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) L'iano ha mostrato trenazionali durante una parata militare in occasioneche si è svolta senza la consueta sfilata di truppe a ...

Ultime Notizie dalla rete : Iran nuovi Iran: 3 nuovi sistemi missilistici in Giornata dell'Esercito L'esercito iraniano ha mostrato tre nuovi sistemi missilistici nazionali durante una parata militare in occasione della Giornata dell'Esercito che si è svolta senza la consueta sfilata di truppe a causa delle restrizioni imposte dalla ...

Iran, a Vienna verso nuova intesa per accordo sul nucleare "Sembra che si stia formando una nuova intesa ai colloqui di Vienna sul rilancio dell'accordo nucleare". Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dopo una riunione della c ...

