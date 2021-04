Drusilla Gucci è tornata a casa: l’abbraccio della madre (Di domenica 18 aprile 2021) Drusilla Gucci ha fatto rientro a casa, l’abbraccio con la madre e tra le mani un mazzo di fiori Drusilla Gucci ha finalmente riabbracciato sua madre. Dalle stories Instagram ha pubblicato la foto che la vede tra le braccia della mamma, che l’ha sostenuta dallo studio durante il suo percorso sull’Isola dei Famosi, ammettendo che la figlia avrebbe potuto vincere questa quindicesima edizione se avesse voluto, proprio per l’apprezzamento del pubblico. Infatti la ragazza è stata molto amata dal pubblico, che l’ha salvata più volte dal televoto. Tutto sino all’ottava puntata quando, la giovane pronipote di Guccio Gucci ha deciso di non rimanere a Playa Esperanza tra le amazzoni ma di fare rientro in ... Leggi su 361magazine (Di domenica 18 aprile 2021)ha fatto rientro acon lae tra le mani un mazzo di fioriha finalmente riabbracciato sua. Dalle stories Instagram ha pubblicato la foto che la vede tra le bracciamamma, che l’ha sostenuta dallo studio durante il suo percorso sull’Isola dei Famosi, ammettendo che la figlia avrebbe potuto vincere questa quindicesima edizione se avesse voluto, proprio per l’apprezzamento del pubblico. Infatti la ragazza è stata molto amata dal pubblico, che l’ha salvata più volte dal televoto. Tutto sino all’ottava puntata quando, la giovane pronipote diha deciso di non rimanere a Playa Esperanza tra le amazzoni ma di fare rientro in ...

