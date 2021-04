Cyberpunk 2077, il ritorno su console Sony solo con la patch PS5 secondo gli analisti (Di domenica 18 aprile 2021) Cyberpunk 2077 ha fatto la storia per diversi motivi, non tutti degni di vanto, ma uno in particolare verrà ricordato per sempre: lo stato del gioco al lancio era talmente misero da aver spinto Sony a rimuoverlo completamente dal suo PS Store, un ban che persiste anche a distanza di mesi. In altre parole, i giocatori non possono ancora acquistare il titolo su PS4 o PS5 in forma digitale e possono affidarsi solo alle copie fisiche. In un'industria che vede crescere ogni giorno che passa le vendite digitali, si tratta di una bella fetta di pubblico perso. L'uscita della patch 1.2 di Cyberpunk 2077 ha risolto gran parte dei problemi che avevano causato la delusione dei fan, ma Sony non ha ancora reintegrato il titolo CD Projekt nel proprio negozio. Che il ... Leggi su eurogamer (Di domenica 18 aprile 2021)ha fatto la storia per diversi motivi, non tutti degni di vanto, ma uno in particolare verrà ricordato per sempre: lo stato del gioco al lancio era talmente misero da aver spintoa rimuoverlo completamente dal suo PS Store, un ban che persiste anche a distanza di mesi. In altre parole, i giocatori non possono ancora acquistare il titolo su PS4 o PS5 in forma digitale e possono affidarsialle copie fisiche. In un'industria che vede crescere ogni giorno che passa le vendite digitali, si tratta di una bella fetta di pubblico perso. L'uscita della1.2 diha risolto gran parte dei problemi che avevano causato la delusione dei fan, manon ha ancora reintegrato il titolo CD Projekt nel proprio negozio. Che il ...

