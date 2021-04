Colleferro: due fermi per aggressione 17enne, colpito con un calcio anche mentre era a terra (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Prima i pugni al volto poi, una volta caduto a terra sbattendo la testa, è stato colpito anche un calcio. E' questa la ricostruzione dell'aggressione ai danni di 17 anni avvenuta a Colleferro, nello stesso paese della provincia di Roma dove è stato brutalmente ucciso Willy Duarte Monteiro. La Polizia a poche ore dai fatti ha rintracciato e fermato due giovani. Stando alla ricostruzione degli investigatori del commissariato Colleferro, diretto da Francesco Mainardi, poco dopo le 17 di ieri, su corso Turati all'angolo con piazza delle Repubblica, un gruppetto di adolescenti di Segni sono stati avvicinati da due coetanei di Colleferro: per motivi che sono ancora oggetto di indagine, è nata un'aggressione ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Prima i pugni al volto poi, una volta caduto asbattendo la testa, è statoun. E' questa la ricostruzione dell'ai danni di 17 anni avvenuta a, nello stesso paese della provincia di Roma dove è stato brutalmente ucciso Willy Duarte Monteiro. La Polizia a poche ore dai fatti ha rintracciato e fermato due giovani. Stando alla ricostruzione degli investigatori del commissariato, diretto da Francesco Mainardi, poco dopo le 17 di ieri, su corso Turati all'angolo con piazza delle Repubblica, un gruppetto di adolescenti di Segni sono stati avvicinati da due coetanei di: per motivi che sono ancora oggetto di indagine, è nata un'ai ...

