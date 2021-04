Amici 20, Enula racconta come è nata l’abitudine di dipingersi il corpo (Di domenica 18 aprile 2021) Enula, dopo l’eliminazione di sabato scorso da Amici 20, è stata ospite a Verissimo. La cantante è stata intervistata da Silvia Toffanin e ha raccontato il suo mondo. Enula ha descritto il rapporto che ha con i colori e da quando ha l’abitudine di colorarsi il corpo. Amo l’arte in generale. Amo dipingere ed usare i colori. I colori addosso per me sono sempre stati una protezione. Mi ricordo che quando ero all’asilo, a volte, al posto di dipingere sui fogli mi dipingevo addosso. Ha spiegato che crescendo lo faceva, quando era arrabbiata, di nascosto. Infine, ha sentito di poterlo esternare. Lo facevo di nascosto anni fa a casa, quando ero arrabbiata. Mi dipingevo addosso ed era come se sentissi una forza, una protezione in più. Poi ho sentito che potevo farlo anche ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 18 aprile 2021), dopo l’eliminazione di sabato scorso da20, è stata ospite a Verissimo. La cantante è stata intervistata da Silvia Toffanin e hato il suo mondo.ha descritto il rapporto che ha con i colori e da quando hadi colorarsi il. Amo l’arte in generale. Amo dipingere ed usare i colori. I colori addosso per me sono sempre stati una protezione. Mi ricordo che quando ero all’asilo, a volte, al posto di dipingere sui fogli mi dipingevo addosso. Ha spiegato che crescendo lo faceva, quando era arrabbiata, di nascosto. Infine, ha sentito di poterlo esternare. Lo facevo di nascosto anni fa a casa, quando ero arrabbiata. Mi dipingevo addosso ed erase sentissi una forza, una protezione in più. Poi ho sentito che potevo farlo anche ...

