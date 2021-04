WTA Charleston 2 | i risultati del 16 aprile Ons Jabeur e María Camila Osorio Serrano in semifinale

(Di sabato 17 aprile 2021) Siamo prossimi alla stretta finale nel WTA di2 (Stati Uniti). Nel secondo torneo sulla tipica terra verde americana, si è definito il quadro delle qualificate alle semifinali. La testa di serie n.1 Onscontinua nel suo incedere autorevole. La n.27 del mondo ha liquidato in due set, per 6-0 6-1, la giapponese Nao Hibino (n.88 del ranking). Una partita senza storia nella quale la differente caratura delle giocatrici si è manifestata in maniera evidente. Nel penultimo attoaffronterà la montenegrina Danka Kovinic (n.65 del ranking), uscita vittoriosa dalla sfida che la vedeva opposta alla statunitense Shelby Rogers (n.46 WTA): 7-5 6-1 il punteggio in favore della balcanica. Prosegue il cammino vincente anche della colombiana...

Advertising

infoitsport : WTA 250 Charleston: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE) - infoitsport : WTA Charleston 2: la quindicenne Linda Fruhvirtova accede ai quarti di finale - infoitsport : WTA Charleston 2: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) - livetennisit : WTA Charleston 2: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE) - AndyWomenTennis : RT @SuperTennisTv: In diretta da Charleston i quarti di finale del #WTA 250: ?19:00 Rogers ?? Kovinic ?23:00 Tauson ?? Osorio Serrano a seg.… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Charleston

...amaro per Sara Errani nel torneo250 con un montepremi di 235.239 dollari che si sta disputando sugli stessi campi in terra verde a, in South Carolina. La 33enne romagnola, n.112, ...Esordio amaro per Sara Errani nel 'Musc Health Women's Open', torneo250 con montepremi da 235.000 dollari in corso sulla terra verde di, in South Carolina. Nel primo turno la 33enne romagnola n.112 al mondo ha ceduto per 7 - 6(3) 6 - 3 in un'ora e tre ...Siamo prossimi alla stretta finale nel WTA di Charleston 2 (Stati Uniti). Nel secondo torneo sulla tipica terra verde americana, si è definito il quadro delle qualificate alle semifinali. La testa di ...CHARLESTON (USA) (ITALPRESS) - Ons Jabeur e' in semifinale al "Musc Health Women's Open", nuovo torneo Wta 250 con un montepremi di 235.239 dollari che si sta disputando sugli stessi campi in terra ve ...