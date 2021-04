Tordomatto – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 18 aprile 2021)Via Pietro Giannone, 24 – 00195Tel. 06/69352895 Sito Internet: www..com Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 20€, primi 20€, secondi 30€, dolci 15€ Giorno di chiusura: Domenica. A pranzo dal Lunedì al Mercoledì OFFERTA Torniamo sempre volentieri a provare la cucina di Adriano Baldassarre, a nostro avviso una delle mani più talentuose nel panorama regionale, ma la nostra ultima non è stata appagante come al solito, lasciandoci la sensazione che la grave crisi che ha colpito il settore abbia in qualche modo indotto prudenza in cucina. Il campanello di allarme lo abbiamo avuto subito, alla consultazione del menù che abbiamo trovato ridotto in ampiezza e con le due proposte degustazione ancorate a quanto fatto negli anni: InAvvicinamento di 5 portate a 50 euro e InTramontabili a 70 euro, ...