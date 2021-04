Scuola, tutti in aula il 26 aprile: «Poco preavviso, i protocolli non ci sono. Rischiamo molte quarantene» – L’intervista (Di sabato 17 aprile 2021) «Almeno un mese di Scuola in presenza per tutti». L’auspicio del presidente Draghi è divenuto oggi realtà, dopo l’annuncio del rientro a Scuola dal 26 aprile per gli studenti «di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle regioni gialle e arancioni». «Per le zone rosse – ha puntualizzato Draghi, saranno invece attivate delle modalità che suddividono le lezioni in parte in presenza e in parte in didattica a distanza». Con le riaperture dello scorso 7 aprile sono già tornati in classe circa 5,6 milioni di studenti. A questi, se ne aggiungeranno circa altri 3 milioni. Ma da qui al 26 aprile mancano solo 10 giorni. E lo scenario che si va prefigurando preoccupa i sindacati della Scuola. «Il rischio è che si vada in quarantena a macchie di leopardo ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) «Almeno un mese diin presenza per». L’auspicio del presidente Draghi è divenuto oggi realtà, dopo l’annuncio del rientro adal 26per gli studenti «di tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle regioni gialle e arancioni». «Per le zone rosse – ha puntualizzato Draghi, saranno invece attivate delle modalità che suddividono le lezioni in parte in presenza e in parte in didattica a distanza». Con le riaperture dello scorso 7già tornati in classe circa 5,6 milioni di studenti. A questi, se ne aggiungeranno circa altri 3 milioni. Ma da qui al 26mancano solo 10 giorni. E lo scenario che si va prefigurando preoccupa i sindacati della. «Il rischio è che si vada in quarantena a macchie di leopardo ...

