Rudy Zerbi e Alessandra Celentano lanciano la sfida ad ' Amici' | ' Vinceremo'

(Di sabato 17 aprile 2021) Sono i due professori più temuti nella scuola di '' .si sono raccontati in una lunga intervista a 'Verissimo' : 'Se vogliamo vincere? No, noi', ha ...

e Alessandra Celentano sono ospiti di e si collegano con Silvia Toffanin per ripercorrere la loro avventura ad Amici. 'Noi stiamo sempre bene, siamo tranquilli. Durante la settimana ...Sono i due professori più temuti nella scuola di 'Amici' .e Alessandra Celentano si sono raccontati in una lunga intervista a 'Verissimo' : 'Se vogliamo vincere? No, noi vinceremo', ha esorditoparlando dell'edizione in corsa del talent show ...Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono ospiti di Verissimo e si collegano con Silvia Toffanin per ripercorrere la loro avventura ad Amici. «Noi stiamo sempre bene, siamo tranquilli. Durante la settima ...Rosa Di Grazia svela un retroscena su Deddy a Verissimo: "Non l'ho capito subito" Un'altra delle ultime eliminate di Amici è stata ospite a Verissimo ...