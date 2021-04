Qualifiche Gp Emilia-Romagna: ancora Hamilton, 99a pole in carriera (Di sabato 17 aprile 2021) Lewis Hamilton si prende la 99a pole position in carriera nelle Qualifiche del Gp dell’Emilia-Romagna. Il sette volte campione del mondo, partirà dalla prima casella davanti a Perez e Max Verstappen. Qualifiche Gp Emilia-Romagna: cosa è successo? La sessione inizia con l’uscita di pista dell’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese arriva lungo in curva 14 e perde il controllo della vettura che si infrange contro il muro. Partirà dall’ultima posizione. La grande sorpresa però vede protagonista la Williams che riesce a portare entrambe le vettura in Q2 a discapito delle due Alfa Romeo di Raikonnen e Giovinazzi. Esclusi dalla Q2 anche Schumacher e Mazepin. In occasione delle Q2 arriva l’ennesimo colpo di scena. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Lewissi prende la 99aposition innelledel Gp dell’. Il sette volte campione del mondo, partirà dalla prima casella davanti a Perez e Max Verstappen.Gp: cosa è successo? La sessione inizia con l’uscita di pista dell’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. Il pilota giapponese arriva lungo in curva 14 e perde il controllo della vettura che si infrange contro il muro. Partirà dall’ultima posizione. La grande sorpresa però vede protagonista la Williams che riesce a portare entrambe le vettura in Q2 a discapito delle due Alfa Romeo di Raikonnen e Giovinazzi. Esclusi dalla Q2 anche Schumacher e Mazepin. In occasione delle Q2 arriva l’ennesimo colpo di scena. ...

