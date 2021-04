**Open Arms: Salvini, ‘mi spiace per i miei figli’** (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Mi spiace per i miei figli, perché dovrò spiegare a loro che il papà rischia la galera, ma non torno a casa preoccupato”. Lo ha detto Matteo Salvini subito dopo il rinvio a rinvio a giudizio a Palermo per sequestro di persona per il caso Open Arms. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) – “Miper ifigli, perché dovrò spiegare a loro che il papà rischia la galera, ma non torno a casa preoccupato”. Lo ha detto Matteosubito dopo il rinvio a rinvio a giudizio a Palermo per sequestro di persona per il caso Open. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - PatraCheRide : RT @perchetendenza: 'Palermo': Perché nell'udienza di oggi sul caso Open Arms il gup Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio Matteo Salvini… - LanzoIgor : RT @Adnkronos: Caso #OpenArms, rinvio a giudizio per #Salvini. -