Omicidio Casalecchio | madre e patrigno avvelenati col nitrito di sodio

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 17 aprile 2021) Il 19enne che giovedì sera ha avvelenato laed il compagno 56enne di quest’ultima ha utilizzato deldicomprato su internet. Si tratta di un composto molto utilizzato come conservante nell’industria alimentare, ma che in dosi massicce può portare alla morte. A riferirlo è Il Resto del Carlino. Le dosi di sicurezza del composto in questione non dovrebbero mai superare i 22 mg. Il giovane ha aggiunto il composto alla pasta da lui stesso preparata. Lanon ha finito il piatto ed è stato così che è riuscita a salvarsi. La donna ha riferito di aver sentito un sapore salato e pungente, e per questo ha rinunciato al piatto. In effetti, è proprio questo il sapore deldi. Per il compagno, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La donna, non appena ...