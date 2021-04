NASCAR Truck Series | John Hunter Nemechek festeggia per la seconda volta in stagione

(Di sabato 17 aprile 2021)firma il secondo acuto nellaal Richmond Raceway. Il #4 del Kyle Busch Motorsport domina la scena e firma il quarto successo consecutivo per la formazione del due volte campione della Cup. Dopo due settimane di stop la ‘F3’ della famosa categoria americana è tornata in pista per lacompetizione del campionato all’interno di uno short-track. I 250 giri all’interno del famoso impianto che sorge nello Stato della Virginia si sono aperti il dominio da parte di Grant Enfinger (ThorSport Racing #98). Il pilota Toyota ha controllato la Stage 1 prima di cedere il passo alle Tundra del Kyle Busch Motorsport (KBM).#4 ed il padrone ...

Advertising

leopnd1 : @JHNemechek tiene duro e vince meritatamente la gara truck a @RichmondRaceway davanti al proprio boss @KyleBusch e… - leopnd1 : @JHNemechek tiene duro e vince meritatamente la gara truck a @RichmondRaceway davanti al proprio boss @KyleBusch e… - salvao12 : @StockCarLiveITA Nascar Truck sereas già live su SImotori - StockCarLiveITA : 30' alla gara della Truck Series a Richmond! Diretta su SI Motori, Nascar Trackpass e FS1 Cronaca su - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Richmond: 18:30 Pre-pre-gara (FS1) 19:00 Pre-gara (Nascar Trackpass e FS1) 19:30 Gara Truck… -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Truck

OA Sport

... chiudendo diciannovesimo dopo aver vinto la corsa dellaSeries in programma poche ore prima. ... Laha costruito un evento unico, ma che - è già deciso - si ripeterà anche per il 2022, ......Dream Pack 2 Assetto Corsa Dream Pack 3 Assetto Corsa Ferrari 70th Anniversary Celebration Pack Assetto Corsa Ready to Race Pack Assetto Corsa Tripl3 Pack KartKraft MonsterChampionship...John Hunter Nemechek firma il secondo acuto nella NASCAR Truck Series al Richmond Raceway. Il #4 del Kyle Busch Motorsport domina la scena e firma il quarto successo consecutivo per la formazione del ...Niente trasferta in Canada anche quest'anno per l'IMSA, che invece correrà per due weekend di fila al Watkins Glen: il nuovo calendario ...