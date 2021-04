MotoGP, Marc Marquez: “Potrei ritirarmi in gara. Mi manca la forza, i dottori me l’avevano detto” (Di sabato 17 aprile 2021) Marc Marquez ha chiuso clamorosamente in sesta posizione le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse di Cervera si è dimostrato davvero molto competitivo sul giro secco, al rientro dopo 9 mesi di stop per la frattura all’omero destro, dominando il Q1 (anche grazie al traino di Joan Mir) e avvicinandosi ad appena due decimi e mezzo dalla pole position di Fabio Quartararo. “So che sto guidando bene, ma mi sento anche rigido. Il mio team mi sta aiutando ad adattarmi al nuovo stile di guida. Mi sono sentito peggio oggi che ieri, ovviamente. I dottori mi avevano avvisato che sarebbe stato così e domani sarà ancora più dura, ma non ho dolore. Avrò meno forze e saranno fastidi che dureranno ancora un po’, ma su cui devo lavorare“, ha dichiarato ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)ha chiuso clamorosamente in sesta posizione le qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021, terzo round stagionale del Mondiale. Il fuoriclasse di Cervera si è dimostrato davvero molto competitivo sul giro secco, al rientro dopo 9 mesi di stop per la frattura all’omero destro, dominando il Q1 (anche grazie al traino di Joan Mir) e avvicinandosi ad appena due decimi e mezzo dalla pole position di Fabio Quartararo. “So che sto guidando bene, ma mi sento anche rigido. Il mio team mi sta aiutando ad adattarmi al nuovo stile di guida. Mi sono sentito peggio oggi che ieri, ovviamente. Imi avevano avvisato che sarebbe stato così e domani sarà ancora più dura, ma non ho dolore. Avrò meno forze e saranno fastidi che dureranno ancora un po’, ma su cui devo lavorare“, ha dichiarato ...

