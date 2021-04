(Di sabato 17 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un’ha presoquesta mattina a, in via 25 aprile. Poco prima delle 7 i Vigili dele di Bovisio Masciago sono intervenuti sul posto per l’allarme lanciato da alcuni residenti. Non sono note ledell’incendio dell’. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. Non risultano feriti. Qualche ora più tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

zazoomblog : Limbiate auto a fuoco in strada ignote le cause - #Limbiate #fuoco #strada #ignote #cause - ilNotiziarioInd : Bovisio, si ribalta con l’auto rubata: feriti due 15enni, denunciato un 29enne di Limbiate -

Ultime Notizie dalla rete : Limbiate auto

Il Cittadino di Monza e Brianza

in fiamme sabato 17 aprile nel primissimo mattino, attorno alle 6.45, a. Interessata per cause ignote una Toyota Yaris posteggiata in via XXV Aprile. Sul posto si sono portate squadre ......Brianza conta altri centri vaccinali sul territorio tra cui quello di Besana Brianza eche ... 'Mi hanno detto di mettere mio padre - disabile al 100% - in macchina nell'attesa ma l'io l'...Questa mattina, sabato 17 aprile, dopo le 11:30, in via Monte Ceneri 1 a Limbiate una Fiat Panda è andata a sbattere contro la conduttura di un contatore ...Auto in fiamme sabato 17 aprile nel primissimo mattino, attorno alle 6.45, a Limbiate. Interessata per cause ignote una Toyota Yaris posteggiata in via XXV Aprile. Sul posto si so ...