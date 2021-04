Il Regno Unito dice addio al principe Filippo: la Regina in lacrime (Di sabato 17 aprile 2021) Alla cerimonia d’addio al principe Filippo erano presenti solo trenta persone. La Regina Elisabetta II seduta da sola nel coro della cappella Il Regno Unito ha salutato con commozione il principe Filippo. I funerali del duca di Edimburgo, venuto a mancare venerdì scorso all’età di 99 anni, si sono svolti in forma privata nella cappella di San Giorgio, a Windsor. Alla cerimonia, in ottemperanza alle norme anti-Covid, erano presenti soltanto trenta persone. In Chiesa, con opportuno distanziamento, c’erano anche i due figli di Carlo e Diana: William e Harry. Nessuno indossava la divisa militare. Tutti, ovviamente, erano provvisti di mascherina. La Regina, seduta da sola nel coro della cappella, non è riuscita a trattenere il ... Leggi su zon (Di sabato 17 aprile 2021) Alla cerimonia d’alerano presenti solo trenta persone. LaElisabetta II seduta da sola nel coro della cappella Ilha salutato con commozione il. I funerali del duca di Edimburgo, venuto a mancare venerdì scorso all’età di 99 anni, si sono svolti in forma privata nella cappella di San Giorgio, a Windsor. Alla cerimonia, in ottemperanza alle norme anti-Covid, erano presenti soltanto trenta persone. In Chiesa, con opportuno distanziamento, c’erano anche i due figli di Carlo e Diana: William e Harry. Nessuno indossava la divisa militare. Tutti, ovviamente, erano provvisti di mascherina. La, seduta da sola nel coro della cappella, non è riuscita a trattenere il ...

