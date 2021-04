Hakimi | “Conte un fratello maggiore Mi ispiro a Marcelo Sullo scudetto…”

Advertising

FcInterNewsit : Hakimi: 'Conte è un fratello maggiore, ci è vicino e ci lascia divertire. L'Inter farà parlare di sé anche in Europ… - DiMarzio : #Inter, le parole di #Hakimi tra #Conte e il suo futuro - it_inter : #Hakimi: 'L'attenzione per la tattica e la difesa nel calcio di #Conte mi sta rendendo un giocatore più completo. A… - reyeshades : Hakimi su Conte (e sul bacio): 'Un bellissimo gesto d'affetto, il mister è uno di noi qualunque cosa succeda. Un fr… - Fprime86 : RT @SkySport: Hakimi: 'Inter nel mio futuro, più completo con Conte. Scudetto? Ne parliamo con rispetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Hakimi Conte

Persempre la coppia Lautaro - Lukaku in avanti, sulle fascee ancora Darmian. In mediana il trio Barella - Brozovic - Eriksen. NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, ...In campionato sin quiha messo insieme 6 assist e 6 gol in 29 presenze . 'Con tre centrali ho più libertà in attacco, l'attenzione per la tattica e la difesa dimi sta rendendo un ...Giovanni Quadri, ex attaccante di Torino e Ascoli, ha parlato, tra le altre cose, della sfida tra il Napoli di Gattuso e l'Inter di Conte.Il difensore nerazzurro: "Dicono che giochiamo male? Una partita non è un film. Faremo parlare di noi anche in Champions” ...