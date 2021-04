Gravissima donna dopo una caduta di 50 metri a Trieste (Di sabato 17 aprile 2021) Questa mattina intorno alle 8.15 la Sores ha allertato la stazione del Soccorso Alpino di Trieste e i Vigili del Fuoco per una donna caduta dal ponte della ciclabile Cottur ex ferrovia in località Altura. La donna è in gravissime condizioni dopo un volo di circa cinquanta metri. I tecnici del Soccorso Alpino sono scesi assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari dell’ambulanza a piedi lungo il pendio sottostante con prati e vegetazione raggiungendo la donna, una triestina del 1985. La donna è stata stabilizzata e adagiata nella spinale e poi nella barella portantina del Soccorso e recuperata con la collaborazione di tutte le forze presenti lungo lo stesso pendio con un sistema di corde in contrappeso per essere consegnata all’ambulanza e condotta ... Leggi su udine20 (Di sabato 17 aprile 2021) Questa mattina intorno alle 8.15 la Sores ha allertato la stazione del Soccorso Alpino die i Vigili del Fuoco per unadal ponte della ciclabile Cottur ex ferrovia in località Altura. Laè in gravissime condizioniun volo di circa cinquanta. I tecnici del Soccorso Alpino sono scesi assieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari dell’ambulanza a piedi lungo il pendio sottostante con prati e vegetazione raggiungendo la, una triestina del 1985. Laè stata stabilizzata e adagiata nella spinale e poi nella barella portantina del Soccorso e recuperata con la collaborazione di tutte le forze presenti lungo lo stesso pendio con un sistema di corde in contrappeso per essere consegnata all’ambulanza e condotta ...

