di Ilaria Checchi Milano Se in campo con la maglia del Diavolo ancora non ha dimostrato le sue qualità da attaccante verace, fuori dal manto erboso Mario Mandzukic si è rivelato campione di generosità:

Ultime Notizie dalla rete : Cuore Mandzukic Cuore Mandzukic, lo stipendio ai più deboli "Un gesto d'eccezione che dimostra l'etica e la professionalità di Mario Mandzukic e il suo rispetto per il Milan. Il Club avrà così la possibilità di sostenere ulteriormente la Fondazione Milan per ...

