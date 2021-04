Covid, Cartabellotta (Gimbe): “Attenzione ai comportamenti individuali, possiamo giocarci l’estate” (Di sabato 17 aprile 2021) "Se non osserviamo scrupolosamente i comportamenti, ci giochiamo l'estate. Perché il rischio ragionato delle riaperture viaggia sul filo del rasoio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 aprile 2021) "Se non osserviamo scrupolosamente i, ci giochiamo l'estate. Perché il rischio ragionato delle riaperture viaggia sul filo del rasoio". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cartabellotta Fondazione Gimbe: Vaccini, difficoltà per l'obiettivo di 500 mila dosi Infatti, le soglie di allerta di occupazione dei posti letto da parte di pazienti COVID in area ... "Per il secondo trimestre ", calcola Cartabellotta, "l'Italia dispone sulla carta di un "portafoglio" ...

L'epidemia arretra, cala ancora l'indice Rt ma Sardegna e Sicilia in controtendenza ... l'incidenza è ben al di sotto il limite di 250, anche se ci sono ancora 387 pazienti Covid in ... Secondo Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe 'bisogna tener presente che se gli effetti di un'Italia ...

Covid: Cartabellotta, falso che le chiusure siano inutili - Salute & Benessere

Covid, la Sicilia evita la "zona rossa" e lancia l'open day Soddisfatto il presidente della Regione Musumeci che ha voluto fortemente l’Open day: «E' un’ottima notizia - ha commentato - si tratta di un modo per mettere al sicuro i siciliani e utilizzare le cen ...

