Amici | Alessandra Celentano attacca Lorella Cuccarini

In settimana è stato lanciato un nuovo guanto di sfida da parte di Alessandra Celentano a Martina, la ballerina di Lorella Cuccarini: ancora una volta, non considerandolo equo, la Cuccarini ha deciso di rifiutare la prova, affermando che non avrebbe potuto nemmeno semplificare la coreografia, facendo però una controproposta. Cosa ha deciso la giuria? Continua lo scontro tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: l'insegnante di danza classica ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

stefanochelotti : RT @ToniaPeluso: Chiamiamo questo programma Amici di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano perché è loro come di nessun altro #Amici20 - erika220888 : #CELENTANO 'chiedi a Lorella se possiamo farlo' #alessandra regina #amici #amici21 #amici2021 - Acidella5 : Comunque Alessandra Celentano è ICONICA #amici #AMICI20 #amici21 - about__tini : RT @ToniaPeluso: Chiamiamo questo programma Amici di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano perché è loro come di nessun altro #Amici20 - ludovicaram : RT @ToniaPeluso: Chiamiamo questo programma Amici di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano perché è loro come di nessun altro #Amici20 -