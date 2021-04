Thuram: «Pirlo? Tutto questo mi fa ridere» (Di venerdì 16 aprile 2021) Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: le sue dichiarazioni Lilian Thuram, ex difensore di Parma e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24 RAZZISMO – «Quando ero bambino stavo guardando una partita di calcio in Francia e mi ricordo un insulto contro un giocatore nero. Io ho giocato in Francia, Italia e Spagna e spesso ho avuto problemi col razzismo. Anche adesso ce ne sono… questo vuol dire che alla fine cambiare il razzismo non è un problema per il calcio. Ogni volta che succede una cosa si dice “Mai più” ma se dura più di 49 anni, significa che è da un sacco che continua. Lottare contro il razzismo non è la cosa più importante per il mondo del calcio. In Italia succedeva che facevano il verso della scimmia e i compagni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: le sue dichiarazioni Lilian, ex difensore di Parma e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24 RAZZISMO – «Quando ero bambino stavo guardando una partita di calcio in Francia e mi ricordo un insulto contro un giocatore nero. Io ho giocato in Francia, Italia e Spagna e spesso ho avuto problemi col razzismo. Anche adesso ce ne sono…vuol dire che alla fine cambiare il razzismo non è un problema per il calcio. Ogni volta che succede una cosa si dice “Mai più” ma se dura più di 49 anni, significa che è da un sacco che continua. Lottare contro il razzismo non è la cosa più importante per il mondo del calcio. In Italia succedeva che facevano il verso della scimmia e i compagni ...

