Sorpreso in strada a chiacchierare con un pregiudicato: arrestato 38enne già agli arresti domiciliari (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante un servizio di controllo sul territorio del comune di Quarto i carabinieri hanno identificato un uomo per evasione. Si tratta di Antonio Rubino, 38 anni e ovviamente già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato imbeccato in strada nonostante la misura cautelare che pendeva su di lui. L'uomo in questione era con un altro pregiudicato ed è stato fermato ed arrestato. Ora è in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

