Sara | la speaker radiofonica sorella di Simona Ventura

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021)è laminore di, che stasera vedremo tra gli ospiti di “Canzone Segreta”, a partire dalle 21:40 su Raiuno. Nell’ultima puntata dello show con al timone Serena Rossi, la presentatrice di “Game Of Games” sarà protagonista di una sorpresa realizzata sulla note della sua canzone del cuore, con la quale ripercorrerà vita e carriera. Come, ancheè appassionata dalle luci dello spettacolo, dove compie le prime esperienze per “Sei Milano” e poi arrivare alla corte di Biscardi nello storico “Processo Del Lunedì”. Vediamoapparire come inviata di “Fuego!” e “La Vita In Diretta”: per un periodo si occupa anche di ristorazione, prendendo in gestione il ristorante Satin della. Nel 2002, ...