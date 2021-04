Riaperture | Draghi | “Decisioni prese su evidenze scientifiche | non sono scelte fatte per vedere che effetto fanno”

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Non credo che non sia stata data evidenza scientifica alla base dei provvedimenti. La decisione sulle aperture all’apertobasate su, come quella di posporre il richiamo di alcuni vaccini. Mi pare si dia conto della base scientifica delle. I distanziamenti, ad esempio: se passo l’intera serata in ambiente chiuso a cinquanta centimetri da chi mi sta vicino a tavola, probabilmente mi contagio. Noncosì, perl’che fa….”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, rispondendo a una domanda in conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Saranno definitive le? Quando ho parlato di rischio ragionato è questa la risposta: se i comportamenti sono ... Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa ...Centinaia di commenti contro il governodurante la diretta Facebook in cui il Presidente del Consiglio, assieme al ministro della Salute Roberto Speranza , annuncia le nuovedal 26 aprile e le nuove manovre economiche per ...Via libera dal Governo per una riapertura graduale nelle zone gialle di bar e ristoranti a partire da quelli con spazi all'aperto anche a cena oltre che a pranzo. Fra regioni di colore diversi si si s ...La Provincia di Trento anticipa di una settimana alcune misure nazionali: da lunedì 19 apertura per bar e ristoranti ma per ora solo all’aperto ...