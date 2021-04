Rc auto, prezzi in calo ma non in Campania (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Osservatorio assicurativo auto e moto di aprile 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, rileva i seguenti trend per quanto concerne l’andamento a livello nazionale dei prezzi rc. Per il comparto auto: il premio rc lordo registrato a marzo 2021 è stato di 370,6 euro, in riduzione del 5,5% rispetto a marzo 2020. I prezzi sono scesi a marzo 2021 dell’1,6% rispetto al mese precedente, dando seguito a un calo dei prezzi che, con l’eccezione di febbraio 2021, non si arresta da agosto 2020. Per il comparto moto: il premio rc lordo si è attestato a 253,4 euro nel mese di marzo 2021, in riduzione del 17,8% rispetto allo stesso mese del 2020. I prezzi di marzo 2021 segnano un calo del 3,9% nel confronto con il mese ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) L’Osservatorio assicurativoe moto di aprile 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, rileva i seguenti trend per quanto concerne l’andamento a livello nazionale deirc. Per il comparto: il premio rc lordo registrato a marzo 2021 è stato di 370,6 euro, in riduzione del 5,5% rispetto a marzo 2020. Isono scesi a marzo 2021 dell’1,6% rispetto al mese precedente, dando seguito a undeiche, con l’eccezione di febbraio 2021, non si arresta da agosto 2020. Per il comparto moto: il premio rc lordo si è attestato a 253,4 euro nel mese di marzo 2021, in riduzione del 17,8% rispetto allo stesso mese del 2020. Idi marzo 2021 segnano undel 3,9% nel confronto con il mese ...

Prezzi RC auto in calo, ma alcune regioni e province si muovono in controtendenza L’Osservatorio Assicurativo Auto e Moto di Aprile 2021 elaborato da Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, rileva i seguenti trend per quanto concerne l’andamento […] ...

