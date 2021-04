Morta a 8 mesi, sottoposta a continue sevizie e uccisa con un cuscino: chiesto l’ergastolo (Di venerdì 16 aprile 2021) La piccola Jolanda Passariello, Morta a Nocera (Salerno) ad appena 8 mesi, fu sottoposta a continue sevizie e alla fine uccisa con un cuscino premuto sul volto. E a farlo furono i genitori, Giuseppe Passariello e Immacolata Monti, entrambi arrestati dopo il decesso. È la tesi della Procura di Salerno, che, durante il processo davanti alla Corte di Assise, ha chiesto l'ergastolo per i due imputati, accusati di omicidio volontario e maltrattamenti aggravati. La sentenza si attende per la fine di aprile. La bambina era Morta nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2019 nell'abitazione dove viveva la famiglia, a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. I genitori avevano chiesto l'intervento del 118 ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 aprile 2021) La piccola Jolanda Passariello,a Nocera (Salerno) ad appena 8, fue alla finecon unpremuto sul volto. E a farlo furono i genitori, Giuseppe Passariello e Immacolata Monti, entrambi arrestati dopo il decesso. È la tesi della Procura di Salerno, che, durante il processo davanti alla Corte di Assise, hal'ergastolo per i due imputati, accusati di omicidio volontario e maltrattamenti aggravati. La sentenza si attende per la fine di aprile. La bambina eranella notte tra il 21 e il 22 giugno 2019 nell'abitazione dove viveva la famiglia, a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. I genitori avevanol'intervento del 118 ...

Advertising

petergomezblog : Test rapidi nelle scuole, le linee guida firmate a dicembre dalle regioni col governo per lo screening di massa son… - U_arent_Ian : RT @rovnaldweasley: Ma come si può passare da 2 mesi di zona rossa a liberi tutti?? Io all’università non ci torno manco morta a ste condiz… - rovnaldweasley : Ma come si può passare da 2 mesi di zona rossa a liberi tutti?? Io all’università non ci torno manco morta a ste co… - SorryNs : RT @Giovannaconfal6: Ma come ho letto che aveva 11 mesi e cercava adozione! Come morta? - valezuppina : RT @Giovannaconfal6: Ma come ho letto che aveva 11 mesi e cercava adozione! Come morta? -

Ultime Notizie dalla rete : Morta mesi Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Roberto è il nuovo pretendente, Tina: 'Lei...' " Non credo al colpo di fulmine, i miei grandi amori sono nati dopo mesi", ha invece detto Aldo. ... Lutto per Beatrice Buonocore: morta la nonna/ Struggente addio dell'ex Uomini e Donne GEMMA GALGANI, ...

Genoa, Strootman: "Restare in Italia? Qui sto bene. Mia madre? Difficile parlarne ma gioco per lei" E per la prima volta parla di sua madre, morta a inizio febbraio: "Voglio giocare bene per lei , in ... Poco più di due mesi fa, Strootman ha perso sua madre : "Per me è difficile ancora parlare di ...

Dalla morte di Enrica Boni era partita una maxi indagine, prime condanne ed assoluzioni [DROGA] La Squadra Mobile di Rovigo aveva scoperchiato un vasto giro di cocaina, eroina ed hashish dopo la morte della 45enne. Assolto l’imputato principale dall’accusa di aver procurato il decesso de ...

Napoli, ucciso dal cornicione in via Duomo: scoperta targa per Padolino Questa mattina a via Duomo, nel centro di NAPOLI, è stata scoperta una targa in memoria di Rosario Padolino, storico commerciante della zona morto a 66 anni l’8 giugno 2019 a causa della caduta di un ...

" Non credo al colpo di fulmine, i miei grandi amori sono nati dopo", ha invece detto Aldo. ... Lutto per Beatrice Buonocore:la nonna/ Struggente addio dell'ex Uomini e Donne GEMMA GALGANI, ...E per la prima volta parla di sua madre,a inizio febbraio: "Voglio giocare bene per lei , in ... Poco più di duefa, Strootman ha perso sua madre : "Per me è difficile ancora parlare di ...[DROGA] La Squadra Mobile di Rovigo aveva scoperchiato un vasto giro di cocaina, eroina ed hashish dopo la morte della 45enne. Assolto l’imputato principale dall’accusa di aver procurato il decesso de ...Questa mattina a via Duomo, nel centro di NAPOLI, è stata scoperta una targa in memoria di Rosario Padolino, storico commerciante della zona morto a 66 anni l’8 giugno 2019 a causa della caduta di un ...