Milinkovic-Savic | «Il primo gol con la Lazio è arrivato più tardi del previsto»

Sergej Milinkovic-Savic ha parlato nell'ultima puntata di "Tell Me" in onda su Lazio Style Channel. «Il primo gol con la Lazio è arrivato più tardi del previsto, ma l'importante è che sia arrivato. Mi ha dato tanta spinta per fare tante altre cose e farmi vedere di più. Mi ha dato tanta forza e dopo mi sono sentito più libero. Finalmente era arrivata la prima cosa che volevo a partire dal mio arrivo a Roma. Con il tempo provo sempre a farmi vedere di più».

