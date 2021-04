Meloni: “Da Conte a Draghi, tutto cambia perché nulla cambi: visione miope e inconcludente” (Di venerdì 16 aprile 2021) Le parole del premier Draghi in conferenza stampa e le prime timide ipotesi di riaperture non convincono neanche un po’ la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Duro il suo giudizio dopo l’esito della cabina di regia tra Cts, premier e ministri, che i retroscena, tra l’altro danno tutt’altro che serena. Meloni a Draghi: “miope e inconcludente visione” “A più di un anno dall’inizio della pandemia si continua con la stessa miope e inconcludente visione che ci ha portati fin qui”, è il commento della Meloni. La montagna che ha partorito il topolino. Resta il coprifuoco alle 22 e rimane il sistema delle zone, con il ritorno di quella gialla. Sono confermate le chiusure fino al 26 aprile. E non si sa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Le parole del premierin conferenza stampa e le prime timide ipotesi di riaperture non convincono neanche un po’ la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. Duro il suo giudizio dopo l’esito della cabina di regia tra Cts, premier e ministri, che i retroscena, tra l’altro danno tutt’altro che serena.: “” “A più di un anno dall’inizio della pandemia si continua con la stessache ci ha portati fin qui”, è il commento della. La montagna che ha partorito il topolino. Resta il coprifuoco alle 22 e rimane il sistema delle zone, con il ritorno di quella gialla. Sono confermate le chiusure fino al 26 aprile. E non si sa ...

Advertising

SecolodItalia1 : Meloni: “Da Conte a Draghi, tutto cambia perché nulla cambi: visione miope e inconcludente” - marina23418 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La Meloni deve rompere. Salvini chiese a Draghi le dimissioni di Speranza . Ora nn… - FerroNano : RT @007Vincentxxx: Facce come il c...o??ascoltate la #Meloni quando criticava #Conte ed elogiava il ministro #Speranza chiamandolo persone r… - MauroCapozza : RT @007Vincentxxx: Facce come il c...o??ascoltate la #Meloni quando criticava #Conte ed elogiava il ministro #Speranza chiamandolo persone r… - Carmencita9952 : @sarahross71 @HuffPostItalia La dx ha avuto i voti e più di un anno di tempo x far cadere i governi Conte e Draghi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Conte Gli elettori Pd e M5s: così vicini, così lontani ..."progressista" che vedrebbe riproporsi uniti i partiti che sostenevano il secondo governo Conte. Ma ... Certo, esistono anche alcuni terreni comuni: la diffusa alterità nei confronti di Salvini e Meloni, ...

Giorgia Meloni, il "rimprovero" di Minzolini: "Sfiducia Speranza? Un errore, così è il gioco del giaguaro" Così Augusto Minzolini ha commentato la mozione di sfiducia che il partito di Giorgia Meloni ... Minzolini, una verità - bomba su Conte e un appello a Draghi: "Ora tocca a lui farlo"

Conte difende il ministro della Salute: “Draghi chiaro su Speranza” L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è espresso sulle critiche nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza.

Covid, mozione di sfiducia di Fratelli d'Italia contro Speranza, la Lega è imbarazzata ma non si deve dire I leghisti sono imbarazzati, ma non si può dire. La mozione di sfiducia presentata da Giorgia Meloni contro il ministro della Salute Roberto Speranza è l'ennesima puntata del piccolo derby che dall'av ...

..."progressista" che vedrebbe riproporsi uniti i partiti che sostenevano il secondo governo. Ma ... Certo, esistono anche alcuni terreni comuni: la diffusa alterità nei confronti di Salvini e, ...Così Augusto Minzolini ha commentato la mozione di sfiducia che il partito di Giorgia... Minzolini, una verità - bomba sue un appello a Draghi: "Ora tocca a lui farlo"L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è espresso sulle critiche nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza.I leghisti sono imbarazzati, ma non si può dire. La mozione di sfiducia presentata da Giorgia Meloni contro il ministro della Salute Roberto Speranza è l'ennesima puntata del piccolo derby che dall'av ...