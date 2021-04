Masters 1000 Montecarlo 2021, Fabio Fognini si arrende in due set a Casper Ruud. L’azzurro eliminato ai quarti (Di venerdì 16 aprile 2021) Si ferma ai quarti di finale l’avventura di Fabio Fognini al Masters1000 di Montecarlo. L’azzurro si è arreso in due set (6-4 6-3) contro l’arcigno e determinato norvegese Casper Ruud. Il numero 27 del mondo affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Rafael Nadal e Andrey Rublev. Avvio di partita molto intenso con Fognini costretto ad annullare la prima palla break già nel corso del secondo game, il ligure viene aiutato dal nastro che spinge fuori il dritto di Ruud (1-1). Dopo un paio di game abbastanza rapidi è il tennista italiano a mettere grande pressione all’avversario, nel quinto gioco, ma il norvegese si salva per ben quattro volte spingendo con grande coraggio, in particolare grazie ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Si ferma aidi finale l’avventura dialdisi è arreso in due set (6-4 6-3) contro l’arcigno e determinato norvegese. Il numero 27 del mondo affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Rafael Nadal e Andrey Rublev. Avvio di partita molto intenso concostretto ad annullare la prima palla break già nel corso del secondo game, il ligure viene aiutato dal nastro che spinge fuori il dritto di(1-1). Dopo un paio di game abbastanza rapidi è il tennista italiano a mettere grande pressione all’avversario, nel quinto gioco, ma il norvegese si salva per ben quattro volte spingendo con grande coraggio, in particolare grazie ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Atp Montecarlo, Fognini ko ai quarti con Ruud Tennis. Si ferma ai quarti di finale il torneo di Fabio Fognini al Masters 1000 di Montecarlo, dove era campione in carica. L'azzurro è stato battuto dal norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6 - 4, 6 - 3 in un'ora e 36 minuti. Ruud in semifinale ...

Diretta Atp Montecarlo 2021/ Fognini Ruud (4 - 6) video streaming: brutta partenza Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire i match del Masters 1000 in ...

Highlights Fognini-Ruud 4-6 3-6: Masters 1000 Montecarlo 2021 (VIDEO) Il video dei migliori momenti del match tra Fabio Fognini e Casper Ruud, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021.

Masters 1000 Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas in semifinale. Alejandro Davidovich Fokina si ritira in lacrime (Video) Continua ad essere privo di ostacoli il cammino di Fabio Fognini nel secondo Masters 1000 della stagione. Ruud-Fognini è un match valido per i quarti di finale dell’ATP Masters… Leggi ...

