LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Joe Roberts domina la scena a Portimao su Fernandez e Canet, Bezzecchi 5° (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 La giornata della Moto2 si conclude qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per FP3 e qualifiche. Grazie e buon proseguimento di serata dalla redazione di OA Sport. 16.56 Marco Bezzecchi dopo un inizio non semplice si issa in quinta posizione, mentre Nicolò Bulega è saldo nella top10 16.54 Davvero eccellente la FP2 di Joe Roberts che stacca Raul Fernandez, ancora una volta sugli scudi, e un Aron Canet finalmente competitivo. Conferma importante per Remy Gardner, mentre è “solo” settimo, Sam Lowes. 16.52 Sam Lowes chiude il gruppo, fa segnare i suoi migliori tempi e sale in sesta posizione a 711 millesimi! 1 16 J. Roberts 1:43.144 2 25 R. ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.58 La giornata dellasi conclude qui. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per FP3 e qualifiche. Grazie e buon proseguimento di serata dalla redazione di OA Sport. 16.56 Marcodopo un inizio non semplice si issa in quinta posizione, mentre Nicolò Bulega è saldo nella top10 16.54 Davvero eccellente la FP2 di Joeche stacca Raul, ancora una volta sugli scudi, e un Aronfinalmente competitivo. Conferma importante per Remy Gardner, mentre è “solo” settimo, Sam Lowes. 16.52 Sam Lowes chiude il gruppo, fa segnare i suoi migliori tempi e sale in sesta posizione a 711 millesimi! 1 16 J.1:43.144 2 25 R. ...

LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: scatta la FP2, tutti a caccia di Sam Lowes e Remy Gardner! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.20 Joe Roberts si mette in terza posizione a 289 millesimi, Sam Lowes è quarto a 344, Manzi quinto a 425. 16.19 Raul Fernandez continua a volare, piazza tr ...

