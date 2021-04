Lecce | contrae il Covid durante controllo in ospedale | Giampiero muore a 37 anni

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ha contratto iluna visita cardiologica all’di Tricase, in provincia di, 37, è morto per le conseguenze dell’infezione tra il 14 e il 15 aprile.ilunina 37Lavorava null’ambulatorio medico di Castrignano del Capo (era il responsabile dell’area L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Trasferito al Dea di, Giampiero è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 aprile, strappato a soli 37 anni da un malore improvviso. Ora la piccola comunità di Giuliano (frazione di Gagliano del ...L'anziana, quel giorno stesso, viene trasferita presso il Dea di. Link Sponsorizzato Seguendo la cronologia dei fatti si arriva al 7 aprile 2021 quando dalla struttura attrezzata per ospitare i ...Un 37enne salentino, di Giuliano, piccola frazione del comune di Castrignano del Capo (Le), è morto dopo aver contratto il Covid in ospedale, a Tricase, dove era andato per scompensi cardiaci dovuti a ...Era stato ricoverato all'ospedale di Tricase per problemi cardiaci, ed è lì che con ogni probabilità ha contratto il virus ...