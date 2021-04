Il cibo del futuro: dai micrortaggi agli insetti (Di venerdì 16 aprile 2021) Quale sarà il cibo del futuro? Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit, già nel 2017 aveva acceso i riflettori sul tema, presentanto alimenti nutrienti e sostenibili. Alcuni esempi? Farina di grilli, micrortaggi, bacon vegano e gamberi di alghe. Il cibo del futuro e l’Europa Le Nazioni Unite hanno stimato che entro il 2050 la popolazione Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Quale sarà ildel? Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit, già nel 2017 aveva acceso i riflettori sul tema, presentanto alimenti nutrienti e sostenibili. Alcuni esempi? Farina di grilli,, bacon vegano e gamberi di alghe. Ildele l’Europa Le Nazioni Unite hanno stimato che entro il 2050 la popolazione

Advertising

Agenzia_Ansa : Per la prima volta dall'inizio della pandemia gli italiani sono costretti a tagliare anche la spesa alimentare che… - Agenzia_Ansa : 'La commissione Europea ha speso per promuovere carne e latticini il 32% del budget del programma di promozione dei… - RaiNews : Lo chef spagnolo, Angel Leon, ha fatto una scoperta che potrebbe rivoluzionare la nostra alimentazione e curare il… - SorryNs : RT @LidaSezOlbia: Abbiamo messo a disposizione la Tessera #Esselunga di una nostra #Volontaria per raccogliere #puntiFìdaty da utilizzare p… - nuova_venezia : Dolo. Il 70enne ha rifocillato e ha dato rifugio ai piccoli stremati che dal Naviglio avevano raggiunto il suo giar… -

Ultime Notizie dalla rete : cibo del Luiss, prof. Thatcher: imparare a governare il patrimonio culturale ...artistico e anche del cosiddetto Lifestyle un brand internazionale in diversi settori"."Cultura - spiega il professor Thatcher - non significa solo musei ma molte altre cose: Edifici storici, cibo e ...

Su Apple TV+ in arrivo il documentario 'Fathom' sui suoni delle balene ... e suoni più semplici usati per rilevare la dimensione e la natura di cibo e oggetti; il loro canto ... "Il documentario mostra lo straordinario impegno profondo e rispetto del processo scientifico, e il ...

Tre giovani emigrati cagliaritani creano l’e-commerce del cibo Made in Italy per chi vive all’estero Sono cagliaritani e i tre ragazzi che hanno reso possibile l'e-commerce delle eccellenze gastronomiche italiane in Europa ...

Oggi presentata la comunità del cibo Oggi alle 18.30 la diretta streaming per presentare l’avvio di una nuova comunità del cibo promossa dalla Condotta Slow Food di Ravenna. L’appuntamento è sulla pagina Facebook.comslowfoodravenna. Cond ...

...artistico e anchecosiddetto Lifestyle un brand internazionale in diversi settori"."Cultura - spiega il professor Thatcher - non significa solo musei ma molte altre cose: Edifici storici,e ...... e suoni più semplici usati per rilevare la dimensione e la natura die oggetti; il loro canto ... "Il documentario mostra lo straordinario impegno profondo e rispettoprocesso scientifico, e il ...Sono cagliaritani e i tre ragazzi che hanno reso possibile l'e-commerce delle eccellenze gastronomiche italiane in Europa ...Oggi alle 18.30 la diretta streaming per presentare l’avvio di una nuova comunità del cibo promossa dalla Condotta Slow Food di Ravenna. L’appuntamento è sulla pagina Facebook.comslowfoodravenna. Cond ...