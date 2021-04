Hertha in quarantena, la Bundesliga rinvia tre partite (e nessuno fa ricorsi per vincere a tavolino) (Di venerdì 16 aprile 2021) Il processo decisionale è lineare, logico. L’Hertha Berlino è in quarantena fino al 29 aprile per alcuni positivi al Covid. La German Football League, quindi, ha deciso di rinviare le tre partite che avrebbe dovuto giocare la squadra di Berlino in queste settimane, contro il Friburgo, lo Schalke e il Mainz. La DFL, la Federcalcio tedesca, ha accolto la richiesta del club: “Le nuove date di gioco dovrebbero essere annunciate nella prossima settimana”, ha detto. nessuno ha fatto ricorso. né a uno tantomeno a tre gradi della giustizia sportiva per ottenere la vittoria a tavolino, nessuno ha blaterato di sacri Protocolli. nessuno ha parlato di campionato falsato. Un mondo assurdo, la Germania. Eppure l’Hertha è in piena lotta per non ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 aprile 2021) Il processo decisionale è lineare, logico. L’Berlino è infino al 29 aprile per alcuni positivi al Covid. La German Football League, quindi, ha deciso dire le treche avrebbe dovuto giocare la squadra di Berlino in queste settimane, contro il Friburgo, lo Schalke e il Mainz. La DFL, la Federcalcio tedesca, ha accolto la richiesta del club: “Le nuove date di gioco dovrebbero essere annunciate nella prossima settimana”, ha detto.ha fatto ricorso. né a uno tantomeno a tre gradi della giustizia sportiva per ottenere la vittoria aha blaterato di sacri Protocolli.ha parlato di campionato falsato. Un mondo assurdo, la Germania. Eppure l’è in piena lotta per non ...

Bundesliga, focolaio nell'Hertha. Chiesto rinvio gare BERLINO (Germania) - L'Hertha Berlino è in quarantena dopo che l'intero vertice dello staff tecnico e un giocatore sono risultati positivi al Covid - 19. Il club della capitale ha reso noto di aver chiesto alla Lega il ...

Bundesliga, l'Hertha Berlino in quarantena: rinviate tre partite Il club della capitale è stato messo in quarantena dalle autorità sanitarie locali dopo quattro casi di Covid-19: rinviate le prossime tre gare.

Bundesliga, rinviata Mainz-Hertha Berlino. Altre due partite a rischio Bundesliga, lo scontro salvezza tra Mainz ed Hertha Berlino è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi per alcuni casi di Covid-19.

