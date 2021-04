Governare il futuro. Non può essere un algoritmo a decidere se siamo donne, lgbt o uomini (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono sempre più frequenti i contesti nei quali algoritmi di intelligenza artificiale dividono gli utenti dei servizi più diversi per le finalità più differenti tra uomini e donne e lo fanno sulla base di una serie di parametri che, nonostante siamo nel 2021, continuano a pensare che al mondo si debba essere, per forza, tutti, semplicemente, donne o uomini e che categorie ulteriori non esistano. Inutile dire che si tratta di soluzioni pericolose che minacciano di acuire discriminazioni già diffuse nella società e di produrre effetti incompatibili con la costruzione di un futuro migliore del passato. Ci sono, per esempio, app riservate a sole donne che anziché fidarsi della dichiarazione delle utenti ne verificano il sesso attraverso uno scanner ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono sempre più frequenti i contesti nei quali algoritmi di intelligenza artificiale dividono gli utenti dei servizi più diversi per le finalità più differenti trae lo fanno sulla base di una serie di parametri che, nonostantenel 2021, continuano a pensare che al mondo si debba, per forza, tutti, semplicemente,e che categorie ulteriori non esistano. Inutile dire che si tratta di soluzioni pericolose che minacciano di acuire discriminazioni già diffuse nella società e di produrre effetti incompatibili con la costruzione di unmigliore del passato. Ci sono, per esempio, app riservate a soleche anziché fidarsi della dichiarazione delle utenti ne verificano il sesso attraverso uno scanner ...

Ultime Notizie dalla rete : Governare futuro Falegnami 'rivive' con Zappalorto. Giani: ''Accordo che parla alla Valdelsa del futuro'' Le parti in causa hanno dimostrato "la capacità di governare una situazione molto delicata" e raggiunto "un'intesa che parla alla Valdelsa del futuro", ha commentato il presidente riconoscendo al ...

Snobbata dal Governo, ma pronta a ripartire: la montagna programma l'estate 2021 Continuiamo il nostro viaggio in alta quota per cercare di capire come il mondo del turismo montano, dalla Val d'Aosta a Ponte di Legno, si sta attrezzando in vista dell'estate ...

“Alle prossime elezioni coalizione con Idee chiare, Ortecivica e M5s” "Alle prossime elezioni coalizione con Idee chiare, Ortecivica e M5s". Politica - Il progetto della segretaria Pd Antonella Claudiani: "Basta parlare di Giuliani, ormai per fortuna è il passato" ...

