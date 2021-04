Giancarlo Giannini | figlio morto | come l’attore ha superato il dramma

(Di venerdì 16 aprile 2021) Cinema Il dolore della famigliaper la scomparsa di Lorenzo Pubblicato su 16 Aprile 2021 La vita diè stata segnata da un gravissimo lutto. Nel 1988ha pianto la morte di Lorenzo, il suo primogenito, nato dal matrimonio con la regista Livia Giampalmo, evento celebrato nel 1967. Quando avvenne la tragedia la coppia si era già lasciata, avendo divorziato nel 1975. Oltre al compianto Lorenzo, dalla love story nacque Adriano, cheil padre e la madre ha intrapreso una carriera professionale in ambito cinematografico.e il dolore per la morte delLorenzo Lorenzo si è spento a soli 21 anni, nel 1988, a causa ...

Giancarlo Giannini ha avuto quattro figli maschi: Lorenzo e Adriano (nati dal matrimonio con Livia Giampalmo), Emanuele e Francesco (nati dal secondo matrimonio con Eurilla del Bono). Lorenzo, il primogenito, si è spento a soli 21 anni nel 1988.