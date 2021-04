Draghi apre a spostamenti fra Regioni gialle, un pass nelle altre (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo apre agli spostamenti fra le Regioni di colore giallo, servirà invece un pass per entrare in una regione di colore diverso."Gli spostamenti saranno consentiti tra Regioni gialle e poi con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governoaglifra ledi colore giallo, servirà invece unper entrare in una regione di colore diverso."Glisaranno consentiti trae poi con ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi apre Draghi apre a spostamenti f Il governo apre agli spostamenti fra le Regioni di colore giallo, servirà invece un pass per entrare in una ... tra regioni di un colore diverso", ha annunciato il presidente del Consiglio Mario Draghi ...

Riaperture, Speranza: "Abbiamo roadmap, misure hanno funzionato" ... ristoranti, palestre: calendario e lista Riaperture e zona gialla, Draghi: "Rischio ragionato" ... VACCINI "La stagione che si apre, grazie al vaccino, è una stagione profondamente diversa", ha quindi ...

Covid-19. Draghi: con prudente ottimismo verso le riaperture. Campagna vaccini sta andando bene Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa: “possiamo guardare al futuro con prudente ottimismo ...

Dal 26 aprile, in giallo, ripartono ristorazione, sport e spettacoli all'aperto Dal 26 aprile tornano le zone gialle, anche se rinforzate, con l'apertura di tutte le attività di ristorazione, sport e spettacolo nelle aree a basso ...

