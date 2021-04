Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: 28enne in manette (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – Gli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, hanno arrestato un cittadino senegalese di 28 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti dopo aver scoperto uno strano via vai di persone nelle adiacenze di Piazza Re di Roma, hanno focalizzato la loro attenzione su un giovane, notando come lo stesso rientrasse presso la propria abitazione con fare circospetto quasi come se temesse di essere seguito. Fermato dagli agenti all’interno dell’androne condominiale, alla richiesta delle proprie generalita’, il ragazzo visibilmente alterato, ha provato a lanciarsi dalla finestra posta su una corte esterna ma e’ stato prontamente bloccato. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 5470 grammi di marijuana, 91 grammi di cocaina, 108 grammi di eroina, 1 grammo di cocaina nera e 970 euro in contanti, un orologio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma – Gli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, hanno arrestato un cittadino senegalese di 28 anni perdi sostanze. I poliziotti dopo aver scoperto uno strano via vai di persone nelle adiacenze di Piazza Re di Roma, hanno focalizzato la loro attenzione su un giovane, notando come lo stesso rientrasse presso la propria abitazione con fare circospetto quasi come se temesse di essere seguito. Fermato dagli agenti all’interno dell’androne condominiale, alla richiesta delle proprie generalita’, il ragazzo visibilmente alterato, ha provato a lanciarsi dalla finestra posta su una corte esterna ma e’ stato prontamente bloccato. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 5470 grammi di marijuana, 91 grammi di cocaina, 108 grammi di eroina, 1 grammo di cocaina nera e 970 euro in contanti, un orologio ...

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione stupefacenti Vaccino anti COVID, sedici nuove farmacie punti di somministrazione in provincia di Savona In manette è finito un cinquantasettenne, che ora dovrà rispondere di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era stato notato da giorni da parte dei carabinieri avvicinarsi indossando ...

Cittadino marocchino tenta la fuga di fronte alla pattuglia. Individuato, bloccato e trovato in possesso di sostanza stupefacente 309/1990 per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di uso personale e, una volta accertato che proveniva da comune diverso, altresì sanzionato in ottemperanza alla normativa per il contenimento ...

Cittadino marocchino tenta la fuga dalla Polizia di Stato In evidenza Cittadino marocchino tenta la fuga di fronte alla pattuglia. Individuato, bloccato e trovato in possesso di sostanza stupefacente. Parma 16 aprile 2021 – Nella mattinata di giovedì una pattuglia della ...

Mariano Comense: spacciano hashish e cocaina vicino alla scuola, arrestati due marocchini Il tutto è accaduto a Mariano Comense dove i militari, nel corso di un mirato servizio nei pressi dell’Istituto scolastico primario e secondario “Dante Alighieri” di via dei Vivai, hanno notato i due ...

