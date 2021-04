De Zerbi piace allo Shakhtar: blitz nei prossimi giorni (Di venerdì 16 aprile 2021) Lo Shakhtar Donetsk pensa a Roberto De Zerbi per la prossima stagione: pronta l’offerta per il tecnico del Sassuolo Lo Shakhtar Donetsk pensa al post Luis Castro e ha messo nel mirino Roberto De Zerbi in vista della prossima stagione. Come riportato da SportMediaset, il club ucraino tenterà l’assalto nelle prossime settimane presentando un’offerta ufficiale all’attuale allenatore del Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) LoDonetsk pensa a Roberto Deper la prossima stagione: pronta l’offerta per il tecnico del Sassuolo LoDonetsk pensa al post Luis Castro e ha messo nel mirino Roberto Dein vista della prossima stagione. Come riportato da SportMediaset, il club ucraino tenterà l’assalto nelle prossime settimane presentando un’offerta ufficiale all’attuale allenatore del Sassuolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

