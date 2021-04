Covid, Rt nazionale scende a 0.85 (Di venerdì 16 aprile 2021) Arrivano le prime anticipazioni sui dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute che saranno diffusi oggi e che saranno discussi anche nella riunione della cabina di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 aprile 2021) Arrivano le prime anticipazioni sui dati settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute che saranno diffusi oggi e che saranno discussi anche nella riunione della cabina di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid nazionale Martina (Fao): "Biodiversità e agroecologia per battere la fame" (di G. Nespoli) Una scelta che è diventata ancora più centrale nel dopo Covid, con più 100 milioni di persone che a ... 'Ma nel Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'attenzione all'agricoltura è ancora ...

Iss: Rt nazionale scende a 0.85. Regioni, solo tre restano in rosso. Campania spera arancione. L'indice Rt medio nazionale si attesta a 0.85, registrando dunque un calo, in quanto la scorsa settimana era a 0.92. ...di regia Istituto superiore di sanità (Iss) - ministero della Salute su Covid - ...

Covid, news. Oggi cabina regia del Governo su riaperture. Rt nazionale scende a 0.85. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news. Oggi cabina regia del Governo su riaperture. Rt nazionale scende a 0.85. LIVE ...

LA POLISPORTIVA MENS SANA COMPIE 150 ANNI “Un traguardo ma non un arrivo – sottolinea il presidente della Polisportiva Mens Sana Antonio Saccone – anzi lo definirei, visto l’ultimo periodo che stiamo attraversando, una ripartenza. La Polispor ...

