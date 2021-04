Covid, Giani: 1.239 nuovi contagi in Toscana, oggi 16 aprile 2021. Tasso positivi 5,01% (Di venerdì 16 aprile 2021) Giani su Tewlegram: «I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi e' 5,01% (14,0% sulle prime diagnosi)» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021)su Tewlegram: «Icasi registrati insono 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Ildeie' 5,01% (14,0% sulle prime diagnosi)» L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani Vaccino over 80, dal 16 aprile prenotazione online e un numero verde a supporto ...a tutte le persone con più di 80 anni che vivono in Toscana - dichiara il presidente Eugenio Giani -...a mettere in sicurezza la salute dei nostri anziani più fragili o più esposti ad ammalarsi di Covid,...

Resta l'arancione, ma la Toscana spera nella zona gialla a maggio I dati della Toscana restano da zona arancione , annuncia il governatore Eugenio Giani, ma la prossima settimana la provincia di Prato potrebbe continuare a essere rossa , lontani ...di rischio Covid ...

Covid, Firenze: sabato pomeriggio parrucchieri aperti (con tutto esaurito). Toscana arancione prossima settimana Dalle 14 di sabato 17 aprile 2021, anche la provincia di Firenze tornerà arancione. Di conseguenza riapriranno i negozi, i parrucchieri, gli estetisti. E probabilmente il colore arancione resisterà an ...

Coronavirus, Giani: ''In Toscana 1.239 nuovi casi, tasso positivi al 5,01%'' I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,01% (14,0% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eu ...

